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13.12.2024 17:02
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У Харкові поліція розшукала зниклого підлітка

У Харкові поліція розшукала зниклого підлітка

Поліцейські Харкова повернули батькам зниклого хлопця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Підліток поїхав гуляти до одного з торгівельних центрів міста та тривалий час не повертався й не відповідав на телефонні дзвінки.

12 грудня до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 17-річного харків’янина.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, опитали коло знайомих та встановили місце перебування хлопця.

Його виявили поблизу одного з торгівельних центрів. Підліток гуляв з друзями та не помітив, як швидко сплинув час.

Працівники поліції відвезли хлопця додому та передали матері. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

З хлопцем та його родиною ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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