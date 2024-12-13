У Харкові поліція розшукала зниклого підлітка

Поліцейські Харкова повернули батькам зниклого хлопця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Підліток поїхав гуляти до одного з торгівельних центрів міста та тривалий час не повертався й не відповідав на телефонні дзвінки.

12 грудня до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 17-річного харків’янина.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, опитали коло знайомих та встановили місце перебування хлопця.

Його виявили поблизу одного з торгівельних центрів. Підліток гуляв з друзями та не помітив, як швидко сплинув час.

Працівники поліції відвезли хлопця додому та передали матері. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

З хлопцем та його родиною ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости