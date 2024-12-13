Водій вантажівки на «лисій гумі» влаштував ДТП у Харкові

12 грудня близько 17:00 у Харкові на перехресті вулиці Драгомирівська та проспекту Аерокосмічного водій вантажівки Volvo не враховував дорожньої обстановки й особливостей вантажу та скоїв зіткнення з автомобілем Opel.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На водія було складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Як зазначили патрульні, однією з причини аварії міг стати незадовільний стан гуми вантажівки.

«Невчасна заміна шин – це не лише недбалість, а й серйозна загроза для безпеки на дорозі, особливо в зимовий період, коли погодні умови можуть різко змінюватися», – нагадують в патрульній поліції.

Агентство Телевидения Новости