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13.12.2024 20:24
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Водій вантажівки на «лисій гумі» влаштував ДТП у Харкові

Водій вантажівки на «лисій гумі» влаштував ДТП у Харкові

12 грудня близько 17:00 у Харкові на перехресті вулиці Драгомирівська та проспекту Аерокосмічного водій вантажівки Volvo не враховував дорожньої обстановки й особливостей вантажу та скоїв зіткнення з автомобілем Opel.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На водія було складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Як зазначили патрульні, однією з причини аварії міг стати незадовільний стан гуми вантажівки.

«Невчасна заміна шин – це не лише недбалість, а й серйозна загроза для безпеки на дорозі, особливо в зимовий період, коли погодні умови можуть різко змінюватися», – нагадують в патрульній поліції.

Агентство Телевидения Новости

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