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Київський апеляційний суд зобов'язав видання "Hromadske" видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова

Київський апеляційний суд зобовязав видання Hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова

Київський апеляційний суд підтримав рішення Печерського районного суду та зобов’язав hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Редакція з цим не погоджується та звертатиметься до Верховного Суду.

Торік журналісти опублікували розслідування, з якого випливає, що Портнов, ймовірно, був куратором окупації Криму. Про це свідчать аудіозаписи, що опинилися в їхньому розпорядженні.

Адвокатка Портнова заявляє, що нібито немає доказів, які б підтверджували його незаконні дії.

Суд також зобов'язав редакцію виплатити 56 тисяч грн компенсації за правничу допомогу посадовцю Януковича і ще 15 тисяч — за послуги його адвоката в апеляції. Нині hromadske готує касаційну скаргу.

Джерело: hromadske.ua

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