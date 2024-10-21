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Новий пакет допомоги Україні від США на $400 млн

Новий пакет допомоги Україні від США на $400 млн

У Пентагоні розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва у понеділок.

Як пише Європейська правда, про це повідомили в Пентагоні у листі, розісланому ЗМІ.

Пакет включає додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;бронетранспортери М113; супутникові засоби зв’язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;обладнання для захисту критичної національної інфраструктури; запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Агентство Телевидения Новости

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