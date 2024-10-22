На 10 років тюрми заочно засудили окупанта, який катував жителяв Харківщини

За матеріалами СБУ 10 років позбавлення волі заочно отримав російський окупант, який бив та катував мирних мешканців під час окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, засудженим є Максим Янголенко, який обіймав посаду командира взводу 252-го гвардійського мотострілецького полку 90-ї гвардійської танкової дивізії зс рф.

На початку повномасштабного вторгнення він входив до складу загарбницьких угруповань, що окупували Ізюмський район Харківщини.

У суді доведено, що окупант особисто брав участь у каральних акціях та незаконних обшуках за місцем проживання ізюмчан, застосовуючи до них фізичне та психологічне насилля.

Так, на початку травня 2022 року російський військовий разом з вісьмома своїми підлеглими вночі увірвався до помешкання місцевого жителя в Ізюмі. Янголенко вимагав від чоловіка зізнатися у нібито коригуванні вогню української армії або «здати» тих, хто це робить.

Не отримавши бажаної інформації, рашист почав бити українця прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор. Після цього він імітував страту потерпілого, здійснюючи постріли з автомата біля його голови.

Наступного дня російський воєнний злочинець знов увірвався зі своїми підлеглими до оселі цього ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Після цього злочинці незаконно обшукали маєток чоловіка та пограбували його.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та заочно засудив до 10 років позбавлення волі. Крім того, за вироком суду воєнний злочинець має сплатити потерпілому моральну шкоду в сумі 1 млн грн.

Агентство Телевидения Новости