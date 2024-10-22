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У Харкові в Шевченківському районі «Харківводоканал» міняє комунікації

У Харкові в Шевченківському районі «Харківводоканал» міняє комунікації

Ремонтні бригади Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» замінили більше ніж 2,5 км трубопроводів у рамках підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав начальник районної дільниці Сергій Кікнадзе, значний обсяг робіт провели в 46 будинках на пр. Перемоги, пр. Людвіга Свободи, вул. Клочківській та вул. Ахсарова.

«Також закінчили перекладання 70 м технічно зношеної ділянки мереж водопостачання на вул. Чичибабіна. Встановили нову запірну арматуру, яка дозволить мінімально відключати воду під час наступних ремонтів. Продовжуємо роботи у п’яти багатоповерхових будинках», – зазначив Сергій Кікнадзе.

Загалом цього року в Харкові оновили 23,4 км внутрішньобудинкових систем, провели масштабні ремонти в 496 будинках. Крім того, за цей період було опрацьовано 54,5 тис. звернень харків’ян.

Агентство Телевидения Новости

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