Судитимуть коригувальницю з Харкова: передавала у рф дані про влучання

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річної жінки за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Харкова, яка працювала охоронницею, коригувала ворожі обстріли. Маючи стійкі антиукраїнські погляди, жінка долучилася до Telegram-каналу, який адмініструють представники російських спецслужб, і передавала дані про розташування особового складу та озброєння наших захисників.

Також жінка надсилала ворогу інформацію про наслідки повітряних атак на Харків. Ці дані надалі військові рф використовували для планування нових ударів по місту.

Крім того, обвинувачена ділилась у коментарях мрією про те, що Харків, який нібито чекає так званого «звільнення», «будет освобожден к 2025 году». Також жінка бідкалась, що «СВО не получается из-за предателей» та висловлювала турботу про російських окупантів: «мы верим в вас, любим, берегите себя».

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили зрадницю. У ході обшуку було вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На суд жінка очікує, перебуваючи під вартою.

Обвинувачену судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости