На Харківщині СБУ викрила групу з 13 членів обласного МСЕК: підробляли меддовідки за гроші

Служба безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами системно викриває масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено, заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

«Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати й будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам», – підкреслив Василь Малюк.

Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Зокрема, у Харківській області:нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Крім того СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Агентство Телевидения Новости