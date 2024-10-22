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Харківобленерго готується до осінньо-зимового періоду в разних районах області

Харківобленерго готується до осінньо-зимового періоду в разних районах області

У Великобурлуцькому РЕМ завершують підготовку до осінньо-зимового періоду.

Основні заходи полягають у виконанні планів капітальних ремонтів, технічного обслуговування та інвестиційної програми товариства, повідомляє Харківобленерго.

Ці плани складаються з переліку об’єктів, які потребують значного оновлення чи модернізації для забезпечення стабільного функціонування електромереж та електричного обладнання. Основний критерій підбору – технічний стан. Це об’єкти, в роботі яких було виявлено суттєві недоліки або які досягли граничного терміну експлуатації та підлягають першочерговому ремонту.

Як розповів начальник Великобурлуцького району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Євгеній Кривошеєв, у 2024 році працівниками підрозділу було виконано значний обсяг робіт, спрямований на покращення якості та надійності електропостачання в районі.

«Основні напрямки – це капітальний ремонт повітряних ліній та підстанцій. Роботи проводилися у Великобурлуцькій та Вільхуватській громадах. В ході виконання планів експлуатаційного обслуговування та підготовки енергетичного обладнання до проходження осінньо-зимового періоду виконано капітальний ремонт та технічне обслуговування 100 підстанцій, розчистку 98 км ліній електропередачі», – зазначив керівник РЕМ.

Начальник РЕМ додав, що для підвищення надійності електрозабезпечення бази РЕМ та для виконання поставлених задач під час можливих знеструмлень, викликаних бойовими діями, встановлено та введено в роботу резервну дизельну електростанцію.

Агентство Телевидения Новости

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