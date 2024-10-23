На Харківщині триває будівництво захисних споруд

Хід виконання будівельних робіт в Пісочинській об’єднаній територіальній громаді перевірив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Про це повідомляє ХОВА.

В селищі Коротич продовжуються роботи зі зведення захисної споруди цивільного захисту на території місцевого ліцею. Площа об’єкта – понад 662 квадратних метри, що дозволить здійснювати навчання 700 учнів.

Наразі в приміщеннях тривають внутрішні роботи, монтаж вентиляційної системи та благоустрій.

«Роботи з будівництва даного укриття – на завершальному етапі. Передбачається, що його зможуть ввести в експлуатацію вже до кінця поточного року. Це дасть можливість з другого семестру розпочати офлайн-навчання або освітній процес у змішаній формі – рішення мають приймати батьки учнів та керівництво навчального закладу», – зазначив Олег Синєгубов.

На базі одного з місцевих закладів дошкільної освіти триває будівництво захисної споруди загальною площею понад 1027 квадратних метрів. Одночасно в дитсадочку зможуть займатися 256 дітей. Будівництво здійснюється коштами місцевого бюджету, дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та державної субвенції. Усі роботи планують завершити до кінця квітня наступного року.

«Окрім будівництва нового укриття, в закладі дошкільної освіти виконають ремонт фасадів основної будівлі, а також даху. Окремим напрямком роботи є відновлення та облаштування харчоблоків. Відповідно до реформи шкільного харчування, ініційованої Першою Леді України Оленою Зеленською, наші діти мають отримувати повноцінні й корисні гарячі обіди. Це важливий фактор у відновленні офлайн-навчання або освіти у змішаному форматі», – зазначила начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради Юлія Бєлова.

Агентство Телевидения Новости