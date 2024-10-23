Обстріли Харківщини: поліція задокументувала наслідки (фото)

Проти мирних мешканців Харкова та області протягом доби росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, РСЗВ, дрони.

22 жовтня поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

В селі Кучерівка внаслідок обстрілу ворожим FPV-дроном дістав поранення і пізніше помер в лікарні 54-літній чоловік. Ще один цивільний чоловік загинув в селі Кругляківка. Росіяни обстріляли цей населений пункт близько 12:30.

По селищу Куп’янськ-Вузловий росіяни завдали удару ракетою Х-38. Обійшлося без постраждалих.Тривають обстріли Куп’янська. 22 жовтня військові рф завдали ударів по місту з РСЗВ «Ураган». Дістала поранення цивільна 65-річна жінка, яка під час ворожого обстрілу перебувала на вулиці біля будинку.

Дві авіабомби ФАБ-500 російські військові скинули на село Лісна Стінка. Пошкоджено 12 приватних будинків, автомобіль.

За декілька годин ворог знову обстріляв цей населений пункт. Внаслідок ударів з артилерії пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

В селищі Лісне ворожа керована авіабомба влучила в дорогу. Пошкоджено шість приватних будинків, надвірні будівлі. Двоє цивільних людей дістали вибухові поранення: 65-річна жінка та 70-річний чоловік. У жінки 1985 р.н. гостра реакція на стрес.

Вночі військові рф завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 УМПК в місті зруйновані нежитлові приміщення. Пошкоджено два приватних будинки, освітній заклад, гаражі.

Ворожий КАБ пошкодив два приватних будинки, господарчі споруди, електромережі в селі Новоплатонівка. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

22 жовтня з Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів силами поліції евакуйовано 77 людей.

Агентство Телевидения Новости