Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

За його словами, гроші будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

«Цей транш ми отримали завдяки успішному п’ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми», – написав Шмигаль.

Станом на жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США.

Агентство Телевидения Новости