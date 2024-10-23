У Харкові отримав вирок черговий наркозакладник: 9 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 34-річного чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини з метою збуту, у тому числі в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що на початку червня цього року, шукаючи спосіб підзаробити, харків’янин влаштувався на роботу в якості «кур’єра», який доставляє психотропну речовину покупцям. Чоловік, попередньо домовившись з адміністратором інтернет-магазину, придбав майже 1 кг психотропів — PVP та метамфетамін.

Цю речовину обвинувачений розфасував по зіп-пакетах та згортках, загорнутих у фольгу, щоб надалі розкладати їх по місту. 6 червня зловмисника викрили правоохоронці та вилучили психотропи. На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости