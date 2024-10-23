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У Харкові на вулиці побили та пограбували чоловіка: нападників затримали

У Харкові на вулиці побили та пограбували чоловіка: нападників затримали

У Новобаварському районі Харкова 22 жовтня близько 10:30 зловмисники побили перехожого, відібрали у нього мобільний телефон, 15 тисяч гривень та банківські картки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці провели огляд місця події та встановили прикмети нападників, опитали свідків.

В ході відпрацювання території Новобаварського району та оперативно-розшукових заходів оперативники відділу кримінальної поліції виявили зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 30-річний раніше судимі жителі селища Пісочин Харківського району. Поліцейські вилучили речові докази – телефон 54-річного потерпілого, гроші та банківські картки.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Чоловікам  повідомлено про підозру у скоєнні злочину та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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