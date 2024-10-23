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Харківські центри рекрутингу опинилися в лідерах за кількістю звернень

Харківські центри рекрутингу опинилися в лідерах за кількістю звернень

Минулого тижня до центрів рекрутингу по всій Україні звернулися 956 добровольців. З них 17,3% – на Харківщині, 15,9% – на Дніпропетровщині, 14,9% – у Києві.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Загалом від початку роботи центрів до них звернулося 21 910 людей, з яких розглядаються як потенційні кандидати до Сил оборони України 5 415 людей.

«Мета центрів рекрутингу – осучаснити процес залучення громадян до армії та запропонувати охочим можливість широкого застосування цивільних навичок у протистоянні ворожій агресії», – йдеться в повідомленні.

Алгоритм рекрутингу, розроблений Генеральним штабом та Міністерством оборони України, дозволяє зробити підбір посади для кандидатів максимально доступним і передбачуваним. Центри рекрутингу не мають стосунку до структур ТЦК та СП, а самі рекрутери не є військовослужбовцями і не можуть вручати відвідувачам повістки.

Агентство Телевидения Новости

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