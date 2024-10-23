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На Харківщині експоліцейського заочно засудили до 15 років за державну зраду

На Харківщині експоліцейського заочно засудили до 15 років за державну зраду

Суд оголосив вирок колишньому поліцейському з Харківщини, який влаштувався на роботу до окупантів. За державну зраду експравоохоронця засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З 24 лютого 2022 року, коли місто Вовчанськ на Харківщині було окуповане російськими військовими, поліцейський офіцер громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУПН в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога. 

Він свідомо співпрацював з російськими військовими та передав на їх потреби службовий автомобіль.

Добре знаючи місцеве населення, зрадник надавав окупантам інформацію про місця мешкання учасників АТО, проукраїнських місцевих мешканців, а також співробітників поліції, у яких залишилася табельна вогнепальна зброя.

Обвинувальний вирок винесено Машівським районним судом Полтавської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

З лав Національної поліції України фігуранта звільнено.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним колишнього поліцейського у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України – у редакції 2014 року). Йому призначено покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави у правоохоронних органах, строком на 3 роки. Крім того, засудженого позбавлено спеціального звання – «старший лейтенант поліції».

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости

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