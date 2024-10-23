Обіцяла допомогти з оформленням землі: харків’янка виманила у родини майже два млн грн

У Харкові юристка обманом виманила у родини майже два мільйони гривень. Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У грудні 2023 року юристка у сфері земельних відносин пообіцяла допомогти родині в оформленні у власність земельної ділянки на території Височанської селищної ради Харківської області. Зловмисниця, розуміючи, що вказані земельні ділянки не можливо безоплатно отримати у власність, не повідомила про це заявницю.

Під різними приводами вона брала з родини гроші, надіслала фото сфальсифікованого рішення селищної ради про надання дозволу на виготовлення проєкту землевідведення, довідки з Державного земельного кадастру тощо

Загалом зловмисниця виманила у родини близько двох мільйонів гривень, якими розпоряджалась на власний розсуд.

Слідчі повідомили харків’янці про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости