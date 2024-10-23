Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:23
Просмотров: 79

Обіцяла допомогти з оформленням землі: харків’янка виманила у родини майже два млн грн

Обіцяла допомогти з оформленням землі: харків’янка виманила у родини майже два млн грн

У Харкові юристка обманом виманила у родини майже два мільйони гривень. Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У грудні 2023 року юристка у сфері земельних відносин пообіцяла допомогти родині в оформленні у власність земельної ділянки на території Височанської селищної ради Харківської області. Зловмисниця, розуміючи, що вказані земельні ділянки не можливо безоплатно отримати у власність, не повідомила про це заявницю.

Під різними приводами вона брала з родини гроші, надіслала фото сфальсифікованого рішення селищної ради про надання дозволу на виготовлення проєкту землевідведення, довідки з Державного земельного кадастру тощо

Загалом зловмисниця виманила у родини близько двох мільйонів гривень, якими розпоряджалась на власний розсуд.

Слідчі повідомили харків’янці про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 