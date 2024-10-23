Новий статус для українських біженців хочуть запровадити у Німеччині, щоб зменшити витрати на соцвиплати

У міністерстві фінансів Німеччини запропонували запровадити новий правовий статус для біженців з України, аби якомога більше з них працевлаштувалися.

Про це пише Громадське із посиланням на DW.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що держава має зменшити витрати на соцвиплати по безробіттю («гроші для громадян» – Bürgergeld) і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.

«Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України», – сказав очільник мінфіну ФРН.

Лінднер пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці наразі отримують нарівні з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з «виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають «гроші для громадян».

Згідно з пропозицією міністра, українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й будуть автоматично отримувати «гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум і водночас участь у суспільному житті навіть без роботи». Виплати для шукачів притулку є нижчими за «гроші для громадян», крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.

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