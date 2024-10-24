Працюємо над посиленням енергетичної безпеки міста – Терехов

Фінансову допомогу, яку Харків отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), спрямують на посилення енергетичної безпеки міста.

Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.Мер зазначив, що кредитна та грантова угоди, які міськрада напередодні уклала з ЄБРР, свідчать про високий рівень довіри фінансових інституцій до Харкова.

«Ми залучили кредитні кошти у розмірі 25 мільйонів євро під дуже низьку відсоткову ставку. Крім цього, Сполучені Штати Америки надали нам 10 мільйонів євро безповоротного гранту під гарантію Іспанії. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку наших комунальних підприємств, а вивільнені – на посилення енергетичної безпеки міста», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости