На Харківщині поліція затримала чоловіка з гранатами

В Чугуєві під час виконання службових обов’язків поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів.

Під час проведення поверхневого огляду було виявлено два корпуси гранат з підривачами, повідомляє поліція Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського РУП, яка вилучила у 43-річного жителя Одеської області гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2.Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Чоловік був неодноразово засуджений за різні види злочинів.Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

23 жовтня слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Агентство Телевидения Новости