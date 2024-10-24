У Харкові патрульні затримали грабіжника: силою відібрав мобільний у перехожого

23 жовтня, увечері, патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Москалівська.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Заявник розповів, що невідомий чоловік відкритим шляхом заволодів його мобільним телефоном та під погрозою фізичної розправи вимагав назвати від нього пароль. Після скоєного, чоловік побіг з місця події.

Перехожий вказав патрульним ймовірний напрямок руху підозрюваного. Тож інспектори оперативно виявили та зупинили громадянина, який підпадав під орієнтування.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости