Ще одна поліцейська станція відкрилась на Харківщині

Осередок безпеки відкрився у селищі Нова Водолага.

В рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» тут працюватиме ще один поліцейський, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Відкриття нової станції в Новій Водолазі, а також її облаштування стало можливим завдяки підтримці проєкту головою громади Олександром Єсіним.

За кошти місцевого бюджету був проведений ремонт службового приміщення, а також придбане необхідне обладнання та службовий автомобіль для оперативного та якісного виконання поліцейських функцій.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області Віталій Гузь та начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Сергій Бірбасов подякували голові та представникам місцевої влади громади за підтримку проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Поліцейський офіцер отримав ключі від службового автомобіля.

Агентство Телевидения Новости