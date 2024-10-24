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Ще одна поліцейська станція відкрилась на Харківщині

Ще одна поліцейська станція відкрилась на Харківщині

Осередок безпеки відкрився у селищі Нова Водолага.

В рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» тут працюватиме ще один поліцейський, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Відкриття нової станції в Новій Водолазі, а також її облаштування стало можливим завдяки підтримці проєкту головою громади Олександром Єсіним.

За кошти місцевого бюджету був проведений ремонт службового приміщення, а також придбане необхідне обладнання та службовий автомобіль для оперативного та якісного виконання поліцейських функцій.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області Віталій Гузь та начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Сергій Бірбасов подякували голові та представникам місцевої влади громади за підтримку проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Поліцейський офіцер отримав ключі від службового автомобіля.

Агентство Телевидения Новости

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