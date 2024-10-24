Ще одна поліцейська станція відкрилась на Харківщині
Осередок безпеки відкрився у селищі Нова Водолага.
В рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» тут працюватиме ще один поліцейський, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Відкриття нової станції в Новій Водолазі, а також її облаштування стало можливим завдяки підтримці проєкту головою громади Олександром Єсіним.
За кошти місцевого бюджету був проведений ремонт службового приміщення, а також придбане необхідне обладнання та службовий автомобіль для оперативного та якісного виконання поліцейських функцій.
Заступник начальника ГУНП в Харківській області Віталій Гузь та начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Сергій Бірбасов подякували голові та представникам місцевої влади громади за підтримку проєкту «Поліцейський офіцер громади».
Поліцейський офіцер отримав ключі від службового автомобіля.