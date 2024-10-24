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Бухгалтер, біолог та електрогазозварник: вакансії тижня в Харківській області

Бухгалтер, біолог та електрогазозварник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 24 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Водій автотранспортних засобів –  45 000 грн.                2.  Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.                3.  Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.              4.  Електрогазозварник  – 24 000 грн.                 5.  Бухгалтер – 23 000 грн.             6.  Акумуляторник – 20 000 грн.                 7.  Біолог – 19 900 грн.         8.  Вогнетривник  – 19 100 грн.                9.  Інженер з нормування трудових процесів  – 18 000 грн.                10. Вихователь  – 15 000 грн.                        З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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