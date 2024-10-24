Бухгалтер, біолог та електрогазозварник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 24 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Водій автотранспортних засобів – 45 000 грн. 2. Верстатник широкого профілю – 25 700 грн. 3. Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн. 4. Електрогазозварник – 24 000 грн. 5. Бухгалтер – 23 000 грн. 6. Акумуляторник – 20 000 грн. 7. Біолог – 19 900 грн. 8. Вогнетривник – 19 100 грн. 9. Інженер з нормування трудових процесів – 18 000 грн. 10. Вихователь – 15 000 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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