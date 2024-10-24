Капремонт найдовшого мосту на Харківщині: коли планують відновити рух

Ремонт найдовшого мосту Харківщини, пошкодженого внаслідок бойових дій, завершать наступного року. Відновлення мостів та шляхопроводів, що є критично важливою інфраструктурою, дорожники розпочинають після узгодження з Генштабом та у супроводі інженерів-консультантів міжнародних компаній.

Володимир Васильченко, дорожній робітник

Це канали для антивібраційного шнура, дорога буде менш зв’язана з тротуарною частиною і не буде лопатись бетон.

До великої війни у рідному Мелітополі Володимир Васильченко викладав у школі українську мову та літературу. Нині чоловік проживає у Запоріжжі, а на Харківщині працює в компанії, що будує та ремонтує мости.

Володимир Васильченко, дорожній робітник

Робота подобається, колектив дружній. Начальство добросовісне. На мій погляд, можуть правильно організувати роботу.

Цей міст – найдовший на Харківщині, понад 400 метрів завдовжки. Висота опор подекуди сягає 30 метрів – це як житлова дев’ятиповерхівка. Споруда потребувала капітального ремонту вже до великої війни, а тепер ще й пошкоджена внаслідок бойових дій.

Олександр Коваленко, начальник дільниці ТОВ «Містобудівельний загін №112»

Був один проліт, підірваний зі сторони Чугуєва. Повністю відновлюємо, проводимо капітальний ремонт, готуємося до відкриття. Опори відновили, балки прогонової будови, проїзну частину, монолітні тротуари, перильне, бар’єрне огородження, повністю всі конструктивні елементи. Монолітного бетону тут близько 1200 кубів.

Ремонт мосту коштує 600 мільйонів гривень, завершити роботи дорожники планують на початку наступного року. Новий, посилений міст витримає вагу великих вантажівок та військової техніки. Тут розширили тротуар, обладнають освітлення, відеоспостереження та моніторинг погоди, подбали й про безпеку довкілля.

Олександр Коваленко, начальник дільниці ТОВ «Містобудівельний загін №112»

Це називається «водовідний трап». Через нього буде стікати дощова вода у водовідвідний колектор, збиратись під мостом, потім буде направлятися на водоочисні споруди, де вода буде очищатись і зливатись в річку.

Сергій Косенко, оператор фрези

Зрізає асфальтовану поверхню, щоб потім зрівняти перепади, коли буде примикати основна дорога до мосту.

На цьому шляхопроводі у напрямку Донбасу дорожникам залишилося обладнати заїзди та огородження. У двадцять другому році шляхопровід підірвали росіяни, коли тікали з Чугуївщини під час Харківського контрнаступу. Зараз споруду не тільки капітально відремонтували, а й підсилили.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Нова споруда розрахована на всі навантаження та на всі види транспорту, вона підсилена, і не так просто буде її зруйнувати, навіть у випадку якихось ударів ворогом. Міцніша в фундаментній частині, в природній частині, ніж та споруда, яка була до цього.

Вартість ремонту цього шляхопроводу – понад 300 мільйонів гривень. Обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури, що є замовником робіт, попередньо узгодила доцільність ремонту з представниками Генштабу. Водночас із замовником за якістю виконаних робіт слідкують незалежні інженери-консультанти міжнародних компаній.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Усі місця проведення робіт підтверджені представниками Збройних сил України, Генштабу, і ми не працюємо там, де є рекомендація не відновлювати мости через якусь небезпеку їх повторної руйнації. Там де можна працювати, там де дозволили військові, ми працюємо.

Руслан Кузнєцов, головний інженер консорціуму «Україна – андасат – Ізраїль»

Ми виконуємо, йдемо паралельно замовником у всіх сферах будівництва на цих об’єктах, починаючи з проєктування, перевірки, верифікації проєктів, верифікації цін і перевірки якості виконаних будівельних робіт.

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйновані двадцять п’ять мостів та шляхопроводів. Ті, що знаходяться в зоні активних бойових дій, ремонтувати небезпечно через ворожі обстріли. На прохання військових дорожники зводять там тимчасові переправи.





Агентство Телевидения Новости