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Підрозділ Кіберсил хочуть створити в ЗСУ

Підрозділ Кіберсил хочуть створити в ЗСУ

В Силах оборони України обговорили питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України. Учасники засідання щодо проєкту створення Кіберсил розглянули основні положення з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі.

«Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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