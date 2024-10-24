На Харківщині затримали двох коригувальників, які збирали координати позицій ЗСУ

Служба безпеки затримала ще двох коригувальників фсб у Харківській області. Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Однією з інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області. Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник фсб, який видавав себе за «пересічного» громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал фсб. На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.

Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Агентство Телевидения Новости