У ТЦК пояснили, чи заборонено мобілізувати чоловіків віком від 50 до 60 років

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили в Волинському ОТЦК та СП.

«Щодо «сенсації» навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає», – йдеться в повідомленні.

Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування.

Саме тому, наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров’я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах.

Варто зауважити, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров’я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізованою для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

Як заявили в ТЦК, мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости