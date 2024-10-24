Розстріляну росіянами на Харківщині «швидку» показали у Франції

Автомобіль екстреної швидкої допомоги, який окупанти розстріляли на Харківщині – один з 614 машин «екстренки», які за останні роки війни терористи знищили, пошкодили або просто вкрали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Наразі авто подорожує містами Франції. Таким чином франко-українські асоціації в рамках ініціативи Ambulance Mitraillée France хочуть привернути увагу французів до жахіття війни й воєнних злочинів ворога, які щодня вчиняються в Україні.

«Експозиція вже викликала неабиякий інтерес у громадськості та ЗМІ в Ніцці та Каннах. На черзі інші міста», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости