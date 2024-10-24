На Харківщині затримали начальницю фінансового відділу окупаційної адміністрації

Під час окупації міста Ізюм Харківської області місцева жителька добровільно погодилась працювати на ворога. Влітку 2022 року жінка обійняла посаду «начальника відділу з питань фінансів» окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка організовувала роботу очолюваного нею відділу, надавала вказівки підлеглим, брала участь у нарадах окупаційного керівництва.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости