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На Харківщині затримали начальницю фінансового відділу окупаційної адміністрації

На Харківщині затримали начальницю фінансового відділу окупаційної адміністрації

Під час окупації міста Ізюм Харківської області місцева жителька добровільно погодилась працювати на ворога. Влітку 2022 року жінка обійняла посаду «начальника відділу з питань фінансів» окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка організовувала роботу очолюваного нею відділу, надавала вказівки підлеглим, брала участь у нарадах окупаційного керівництва.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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