На Харківщини державі повертають землі історико-культурного призначення

Органами прокуратури Харківської області 2024 році подано 10 позовів щодо земель історико-культурного призначення загальною площею 67 га. За цей період судами вже задоволено 7 позовів цієї категорії щодо земель археології площею 92 га.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори встановили, що у 1972 році рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради взято на державний облік об’єкт культурної спадщини – пам’ятку археології городище «Шеєрманівське» («Люботинське»). Культурний шар памʼятки, площа якої складає 5,5 га, містить артефакти ранньої залізної доби. Пам’ятку археології внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення та присвоєно охоронний номер.

Проте у 2004 році цю земельну ділянку незаконно відведено в оренду приватному товариству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва всупереч її цільовому призначенню. Надалі між цим товариством та кінним заводом укладено договір суборенди для ведення підсобного господарства. Крім того, у 2020 році спірну земельну ділянку протиправно передано з державної у комунальну власність.

Це порушення стало підставою для звернення прокурора до суду. Рішенням Господарського суду Харківської області прокуратурі відмовлено у позові. Харківська обласна прокуратура не погодилась з рішенням та оскаржила його в апеляційному порядку. Постановою Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу прокурора задоволено.

У 2011 році наказом Міністерства культури України пам’ятку археології «Поселення Валки-ІХ» внесено до Реєстру за категорією місцевого значення та присвоєно відповідний охоронний номер. Пам’ятка археології належить до черняхівської культури ІІІ-V століття, її площа сягає майже 9 га.

У 2015-2016 роках в порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», на підставі наказів органів Держгеокадастру фізичним особам передано у приватну власність земельні ділянки загальною площею понад 11 га для ведення особистого селянського господарства, що частково знаходяться в межах пам’ятки археології.

Прокурори звернулись до суду з позовними заявами про повернення цих земель державі, які були задоволені. Наразі одне з рішень щодо ділянки площею 5,5 га набуло законної сили та реально виконано.

Агентство Телевидения Новости