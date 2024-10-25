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У «Харківобленерго» оновили графіки відключень світла з 26 жовтня по 1 листопада

У «Харківобленерго» оновили графіки відключень світла з 26 жовтня по 1 листопада

У «Харківобленерго» оприлюднили нові графіки відключень електроенергії в Харкові та області на період з 26 жовтня по 1 листопада.

«Наразі ситуація в об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). У разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – зауважили на підприємстві.

У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

Агентство Телевидения Новости

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