Експоліцейського, який коригував удар по селу Гроза на Харківщині, засудили за держзраду

Колишній правоохоронець з Харківщини, якого росіяни призначили головою окупаційного карного розшуку Куп’янська, отримав заочний вирок. Зрадника, який із братом наводив ракети на село Гроза, засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, експравоохоронець активно співпрацював із загарбниками під час окупації Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини,

На початку березня 2022 року зрадник перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з агресором. Він активно закликав інших правоохоронців переходити на бік ворога. Крім того, вказав загарбникам місця для оптимального розміщення вогневих позицій, аби завадити наступу ЗСУ.

За активну допомогу ворогу, його призначили керівником карного розшуку окупаційній поліції у Куп’янському районі. На новій посаді він активно вишукував місцевих учасників АТО/ООС, у яких була зброя. Після чого затриманим влаштовували допити. Також зрадник «віджимав» на потреби військ рф транспорт у мешканців району.

Рішенням суду чоловіка заочно визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та засуджено на 15 років. Також у нього конфісковано майно, позбавлено права обіймати посади у правоохоронних органах та позбавлено спеціального звання.

Рідний брат засудженого, також колишній правоохоронець, теж активно співпрацював з росіянами. Кримінальне провадження щодо нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду в серпні 2024 року.

Агентство Телевидения Новости