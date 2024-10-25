Перевірки ТЦК у Харкові: прокуратура розслідує побиття чоловіка

У Харкові правоохоронці розпочали розслідування за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю завдали тілесних ушкоджень громадянину.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідчими діями установлено коло причетних. Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харкова тощо.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій 25.10.2024 військовослужбовців ТЦК та СП м. Харкова.

Санкція ч. 1 ст. 296 КК України передбачає хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом що карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий термін.

Агентство Телевидения Новости