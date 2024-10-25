Встановлено особи окупантів, які викрали та катували сімейну пару на Харківщині

Під час окупації частини Харківщини в березні 2022 року росіяни вдерлись в будинок сімейної пари, побили їх автоматом та битою, стріляли по ногах й погрожували вбивством за українську позицію й сприяння ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їх будинок і вкрали сто тисяч гривень.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили особи злочинців. Це – 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з Калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з Ростова-на-Дону.

Наразі їм повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости