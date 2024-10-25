У Харківській метрошколі написали радіодиктант національної єдноісті

Зважаючи на ризик російських авіаційних та ракетних ударів, харківські школярі можуть навчатись очно лише в приміщеннях, що є протирадіаційними укриттями. Одне з таких – харківська метрошкола. Навчальні класи облаштовані на кількох станціях підземки. Диктант національної єдності написали старшокласники. Одинадцятикласниця Анастасія у своїх знаннях впевнена.

Анастасія, одинадцятикласниця харківської метрошколи

Звичайно готувалися, в мене є всі зошити, також з дев’ятого класу, просто потрібно переглядати, вчитися, добирати певні матеріали, слухати якихось відомих українських блогерів, які нам розповідають, як потрібно, де потрібно ставити коми, де як уникнути якихось помилок.

А от дев’ятикласник Володимир говорить, що помилитися може хіба що через хвилювання. За словами хлопця, йому більше до душі точні науки.

Володимир, дев’ятикласник харківської метрошколи

Це мій перший раз буде. Як раз подивимось, що вийде з цього.

Для молодшої школи радіодиктант поки заскладний. Утім, вчителі знайшли заняття і для малечі – діти створюватимуть малюнки, присвячені Україні.

Світлана Маренич, викладачка харківської метрошколи

Ми ж не можемо залишатися осторонь. Тому, як і всі українці справжні, ми сьогодні також пишемо радіодиктант, але писати ми будемо те, що вміємо. А найкраще за все ми знаємо, що таке Україна, які державні символи України, як любити свою Україну, які національні символи у нас є, найкраще ми вміємо малювати, фантазувати, тому диктант у нас буде сьогодні фантастичний.

Радіодиктант національної Єдності традиційно пишуть на День української писемності та мови. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забужко, а прочитав диктант військовий, музикант і поет Павло Вишебаба.





Агентство Телевидения Новости