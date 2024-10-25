«Це був напад на військових»: у Харківському ТЦК відреагували на скандал за участі військкомів

Сьогодні, 25 жовтня, у Харкові під час роботи групи оповіщення ТЦК та СП стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

«У Харкові здійснено напад на військовослужбовців Збройних Сил України. Нападника, який здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців, затримано правоохоронцями. Це особа, яка злісно ухилялась від військового обліку. Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки», – йдеться в повідомленні.

За версією ТЦК, громадянин почав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців.

Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії.

Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

«Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність», – пояснюють в ТЦК.

Агентство Телевидения Новости