На війні з росією загинув розвідник із Харківщини
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовий ЗСУ, 23-річний житель міста Лозова Харківської області Єгор Бакулін.
Про це повідомили у Лозівській міській раді.
«Єгор народився і виріс у Лозовій, тут же пішов у школу, після якої опанував професію зварювальника у місцевому професійно-технічному училищі Захоплювався спортом. Надзвичайно любив своїх батьків і сестру», – розповіли в міськраді.
Єгор Бакулін став на захист Батьківщини 30 червня 2023 року. Служив розвідником-оператором 2 розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти однієї з військових частин. Нагороджений відзнакою міністра оборони України «Лицарський Хрест» 20 вересня 2024 року.
Захисник загинув 22 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.