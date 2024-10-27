Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

26 жовтня близько 21:00 війська рф задали авіаційного удару по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено складські приміщення фермерського господарства. Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також вчора орієнтовно о 22:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Кругляківка Купʼянського району. Отримала поранення 76-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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