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Понад 40 нетверезих водіїв піймали у Харкові за добу

Понад 40 нетверезих водіїв піймали у Харкові за добу

За минулу добу в Харкові патрульні виявили 41 водія, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння

Про це повідомили в УПП Харківської області

Напередодні ввечері під час патрулювання Салтівського району патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 1,21 проміле алкоголю в крові.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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