У Харкові затримали радіотелеграфістку Нацгвардії, яка «зливала» ворогу координати ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру радіотелеграфістці Національної гвардії України. За даними слідства, військова працювала на росію.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Нацгвардійці інкримінують поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації представникам росії, яка здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана за відсутності патріотичних переконань, та будучи негативно налаштованою проти посадових осіб органів державної влади України та Сил оборони України, в липні 2024 року в застосунку месенджера Telegram добровільно налагодила постійний зв’язок з представником держави-агресора рф.

У ході особистого листування жінка неодноразово передавала відомості щодо дислокації підрозділів сил оборони, які безпосередньо задіяні в військових заходах з надання відсічі збройній агресії рф.

Підозрювану було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків було виявлено та вилучено три мобільних телефони та ноутбук, що належать підозрюваній, в яких містяться докази, що підтверджують сприяння країні агресору.

Агентство Телевидения Новости