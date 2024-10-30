На Харківщині виявили крадія: зняв гроші з картки знайомого та втік

Поліцейські викрили жителя Чугуївського району у крадіжці грошей з чужої банківської картки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що місцевий житель викрав у 35-річного чоловіка 3400 гривень.

Заявник виявив відсутність грошей на картковому рахунку та звернувся до поліції. Він розповів, що напередодні попросив свого знайомого сходити до магазину. Чоловік надав свою банківську картку та повідомив пін-код. 27-річний товариш зняв 3400 гривень з картки та зник, гроші витратив на власні потреби.

Поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка. Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини 27-річний житель громади.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости