У Харкові затримали науковця, який допомагав окупантам удосконалювати «шахеди»

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс рф. 72-річний учений-механік на замовлення рф розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе «шахед».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними СБУ, чоловік працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Харків’янин дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією рф, що займається виробництвом ударних дронів типу «шахед», які рашисти маркують під назвою «Герань-2».

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до рф. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил рф.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта – колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в росії.

Агентство Телевидения Новости