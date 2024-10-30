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Пошкоджено будинки, немає світла: окупанти обстріляли прикордонну громаду на Харківщині
Сьогодні, 30 жовтня, близько 10:10 окупанти здійснили мінометний обстріл селища Перовське Золочівської громади на Харківщині.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
У результаті мінометних ударів у Перовському пошкоджено чотири будинки. Відсутнє електропостачання. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, напередодні о 23:45 російські військові з артилерії обстріляли Одноробівку Золочівської громади. Унаслідок ударів значно пошкоджено Будинок культури, два двоповерхові будинки, газо- та енергомережі. Без жертв.