У Харкові за грати відправили наркоторговця

Суд визнав винним 28-річного харків’янина в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах. Йому призначено покарання у виді шести років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що харків’янин заробляв на життя розповсюдженням наркотиків і психотропів на території обласного центру% наркокур’єр розкладав згортки з канабісом, PVP, MDMA, амфетаміном по території міста та фотографував, щоб надалі надіслати геолокацію покупцям.

Правоохоронці викрили зловмисника 9 листопада минулого року. У телефоні чоловіка містились 15 зображень місцевості, де, як надалі було встановлено, фігурант уже встиг розкласти «товар». За місцем мешкання фігуранта, крім наркотиків, також виявлено та вилучено спеціальне обладнання.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав і пояснив, що придбав наркотики і психотропи суто для особистого вживання і нібито отримав товар розфасованим, оскільки опція замовити один великий пакунок була відсутня.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости