У Харкові судитимуть бойовика «днр», який погрожував вбити працівника заповідника на Харківщині

Прокурорами Харківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бойовика «днр» за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що окупант, погрожуючи вбивством, відібрав авто у водія Національного природного парку на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений – командувач відділення 4-го батальйону 202-го стрілецького полку у незаконному збройному формуванні терористичної організації «донецька народна республіка», уродженець м. Макіївка Донецької області. За даними слідства, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Купʼянського району та разом з іншими окупантами відбирав майно у мирного населення.

Так, у червні 2022 року фігурант спільно з іншими загарбниками приїхав до с. Петро-Іванівка, а саме до водія Національного природного парку «Дворічанський». Саме у нього знаходився автомобіль, який перебував на балансі НПП.

Озброєні окупанти вдерлись до будинку чоловіка, де він перебував разом з дружиною. Фігурант почав погрожувати подружжю розстрілом, якщо господар не віддасть авто.

Побоючись за власне життя та життя дружини, чоловік віддав бойовику «днр» транспортний засіб.

Встановлено, що обвинувачений використовував авто у власних цілях для пересування по окупованій частині Купʼянського району.

Вартість автомобіля, згідно з висновком судової автотоварознавчої експертизи, складає понад пів мільйона гривень.

Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Агентство Телевидения Новости