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Європейська комісія вперше відкрито розкритикувала телемарафон «Єдині новини»

Європейська комісія вперше відкрито розкритикувала телемарафон «Єдині новини»

Україна має працювати над «відновленням плюралістичного медіаландшафту»: Європейська комісія вперше публічно розкритикувала український телемарафон.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною.

Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Також прозвучали сумніви про об’єктивність телемарафону.

«У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії», – йдеться у документі.

Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу Рада, основним завданням якого мало б бути «поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції». Як відомо, на адресу телеканалу «Рада» лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Документ, у якому ЄК висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому зокрема аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіа-ландшафт», поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов’язане із завершенням воєнного стану.

Агентство Телевидения Новости

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