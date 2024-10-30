Голову селищної ради на Харківщині звинувачують у розтраті майже 600 тис. грн з бюджету

На Харківщині голова селищної ради починаючи з 2021 року незаконно укладав договори з приватним підприємством-перевізником. За три роки з місцевого бюджету було незаконно перераховано майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Угоди стосувались компенсації фактично понесених збитків від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, за рахунок коштів місцевого бюджету на встановлених міжміських автобусних маршрутах загального користування по території Лозівського району.

Правових підстав на укладання угод на компенсацію не було, оскільки строк дії договорів на здійснення перевезень громадян закінчився та незаконно пролонгувався.

Отже, голова селищної ради нелегально укладав додаткові договори на компенсацію від перевезень пасажирів пільгових категорій.

Таким чином, за три роки чиновник «віддав» на рахунок перевізника з місцевого бюджету майже 600 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили посадовця. Справу передано до суду.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з селищних рад Лозівського району за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости