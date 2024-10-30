У Харкові поліцейські знайшли на вокзалі пенсіонера, який перебував у розшуку

На харківському вокзалі працівники батальйону Управління поліції охорони в Харківській області звернули увагу на літнього чоловіка, який розгублено блукав територією.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час бесіди поліцейські встановили, що пенсіонер страждає на втрату пам’яті і вважає, що перебуває у Житомирі. Його заспокоїли, провели у тепле місце та з’ясували, що 84-річний чоловік знаходиться у розшуку. Дідусь мешкає у будинку для людей похилого віку. Працівники пансіонату виявили його зникнення вчора близько 23:00, про що негайно повідомили у поліцію.

Поліцейські Костянтин Калугін, Артем Шевченко та Данило Третьяков передали чоловіка капелану, який доставив мандрівника назад до пансіонату.

Агентство Телевидения Новости