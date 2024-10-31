У Харкові до Салтівського району енергетики повернули електропостачання

Енергетики повернули світло споживачам Салтівського житлового масиву.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Частково вдалося подати напругу на щитові постраждалого від влучання авіаційної бомби багатоповерхового будинку.

«Наші фахівці заживили з першого по шостий підʼїзди. Саме в цій частині будинку технічний стан внутрішніх електромереж дозволив поновити електропостачання», – повідомив начальник Салтівського району електричних мереж Євгеній Бутков.

Аварійно-ремонтні роботи з підключення знеструмленого селища Жуковського тривають.

Агентство Телевидения Новости