Житлову багатоповерхівку, яка була пошкоджена внаслідок авіаудару, обстежують фахівці

Триває обстеження житлової багатоповерхівки, яка була пошкоджена внаслідок авіаудару рф увечері 30 жовтня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

З самого ранку будівлю обстежують працівники Департаменту благоустрою, відбудови та реконструкції, а також експерти й фахівці ДСНС.

«Проводиться огляд пошкоджених конструкцій, визначається ступінь їх руйнування. Також виявляємо аварійні елементи, які, ймовірно, підлягатимуть демонтажу. Надалі експерти виконають детальне інструментальне обстеження конструкцій будівлі, за результатами якого буде ухвалене рішення щодо подальшої можливості експлуатації будівлі», – розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

Обстеження багатоповерхівки займе кілька днів, кажуть фахівці.

Агентство Телевидения Новости